Sulla mensa di via Luini a Varese un’interrogazione del consigliere Formato

La notizia della chiusura della mensa dei poveri in via Luini a Varese provoca reazioni politiche nella minoranza in consiglio comunale.

«La chiusura della mensa di via Bernardino Luini, che da oltre vent’anni rappresenta un punto di riferimento per centinaia di famiglie di Varese in difficoltà economiche, è motivo di grande preoccupazione per la tenuta sociale della città – dichiara Franco Formato, consigliere comunale di Varese Ideale – Per questo motivo ho presentato un’interrogazione al sindaco e all’assessorato alle Politiche sociali per chiedere come intenda muoversi l’amministrazione comunale al fine di tutelare i più bisognosi che perderanno un servizio essenziale».

«La questione è molto delicata e richiede un intervento urgente da parte del Comune – rimarca il consigliere d’opposizione -. Quindi chiediamo quali misure intenda adottare la giunta Galimberti nell’immediato: se sono stati avviati contatti con enti, associazioni o altre organizzazioni caritatevoli interessati a subentrare all’opera delle Suore della Riparazione e, nel caso, se ha già predisposto una programmazione di supporto logistico, strutturale ed economico allo scopo di garantire continuità al servizio mensa».

«Ritengo infine importante capire – conclude Formato – come l’amministrazione di Varese intenda affrontare la crescente condizione di disagio in cui versano tante famiglie che in città hanno bisogno di sostegno alimentare e, più in generale, di assistenza sociale».