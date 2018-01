Il 2017 secondo la Nasa è stato uno degli anni più caldi dal 1880

Le temperature della superficie terrestre nel 2017 sono state le più calde dal 1880, ovvero da quando questo tipo di stime globali sono diventate possibili.

Questo è quello che emerge dagli scienziati della NASA che hanno evidenziato come le temperature globali del 2017 siano state seconde solo al 2016, che detiene ancora il record per l’anno più caldo ma che, tuttavia, ha registrato una considerevole differenza.

Il 2017, infatti, è stato l’anno più caldo mai registrato che non sia iniziato con un modello meteorologico di El Nino, come hanno fatto i due anni precedenti.

In un’analisi separata e indipendente, gli scienziati NOAA hanno scoperto che il 2017 è stato il terzo anno più caldo del loro record. La differenza minore è dovuta ai diversi metodi per analizzare le temperature globali utilizzate dalle due agenzie, anche se nel lungo periodo i record rimangono in forte accordo.

IL VIDEO DELLA NASA CON LA SERIE STORICA DELLE TEMPERATURE GLOBALI