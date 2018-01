La giovane Silvia Franzi in concerto al pianoforte

La diciannovenne pianista varesina Silvia Franzi debutta sabato 20 gennaio a “Giovani talenti alla ribalta” in un concerto molto atteso che ben rappresenta lo spirito della stagione musicale del circolo Endas di Varese, il cui obiettivo è da sempre quello di offrire ai giovani musicisti l’opportunità di esibirsi.

Fresca del diploma in pianoforte, conseguito pochi mesi fa, studentessa al quinto anno al Liceo Statale “Manzoni” di Varese, sempre a Varese Silvia Franzi ha iniziato i suoi studi musicali al Liceo “R. Malipiero” per poi studiare, tra gli altri, con Roberto Plano, Pietro De Maria, Leslie Howard ed Irene Veneziano. Vincitrice di numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali, nell’aprile del 2017 si è esibita alla prestigiosa Royal Albert Hall di Londra.

Il suo recital all’Auditorium del Liceo Musicale di Varese prende le mosse dalla penultima sonata beethoveniana, la Sonata in La bemolle maggiore op. 110 per poi attraversare il repertorio romantico con pagine di Chopin e di Liszt e infine approdare al raffinato mondo musicale francese tra Otto e Novecento con Debussy, Ravel e Saint-Saëns.

Biglietti: 10 euro

Biglietti ridotti: 8 euro

(ridotti per soci Endas, soci Amici dell’Arte, Amici della Lirica, allievi del Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero” di Varese, allievi del Liceo Musicale “A. Manzoni” di Varese)

Prevendita abbonamenti e biglietti: Strumenti Musicali Molteni, via Bizzozzero, 18 – tel. 0332 283506