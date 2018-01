Ladri di rame al vecchio ospedale, arrestati

Ieri pomeriggio i militari della Stazione Carabinieri di Garbagnate Milanese hanno tratto in arresto 2 italiani, rispettivamente di 43enne di Pogliano Milanese e 41enne di Cinisello Balsamo, entrambi disoccupati ed incensurati, per concorso in furto aggravato.

Verso le 15:30, la pattuglia in transito in viale Forlanini ha effettuato d’iniziativa un controllo all’interno dello stabile abbandonato, in passato sede dell’Ospedale “Salvini” di Garbagnate Milanese, ove appena giunti hanno iniziato ad udire rumori sospetti.

A quel punto, approfondendo l’ispezione, hanno notato i due soggetti che erano intenti ad asportare dei cavi in rame dall’impianto elettrico presente nei locali seminterrati della struttura, bloccandoli repentinamente e traendoli in arresto.

In esito alla perquisizione personale eseguita a carico dei due ladri, i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro un fornitissimo kit di strumenti per utilizzati per asportare il rame, tra cui cesoie, tronchesi, spelacavi e vari arnesi atti allo scasso, nonche’ un recipiente contenente vari manufatti metallici in rame e bronzo appena asportati e che sono stati successivamente restituiti all’Ufficio Tecnico della Direzione dell’ASST Rhodense.

Al termine delle formalità di rito, quindi, i due arrestati sono stati condotti presso le camere di sicurezza in attesa di essere giudicati con rito direttissimo presso il Tribunale di Milano nella mattinata odierna.