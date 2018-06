CD Elettrica festeggia i 30 anni di storia

CD Elettrica, azienda di Villa Cortese specializzata nelle costruzioni d’impianti e apparecchiature elettriche industriali, ha chiuso il bilancio 2017 con 4,3 milioni di euro di fatturato, +8% rispetto all’esercizio precedente. L’impresa di Mauro Colombo, che si sviluppa su un’area coperta di oltre duemila metri quadrati dove lavorano trenta dipendenti, quest’anno festeggia il suo trentesimo compleanno.

Gli impianti industriali, i quadri di distribuzione di energia e i quadri di automazione industriale sono gli ambiti in cui CD Elettrica, nel corso di questi anni ha costruito una solida reputazione non solo sul nostro territorio. La sua storia, iniziata nel lontano 1988, è per molti versi simile a quella di tante aziende che formano la “città infinita” dell’asse pedemontano, ovvero quella teoria interminabile di capannoni, fabbriche e laboratori che si snoda da Varese a Milano.

Gli esordi, come in ogni avventura imprenditoriale che si rispetti, hanno avuto come sfondo le pareti di un garage. «Abbiamo cominciato da zero, io e il mio socio Giuseppe De Privitellio, ora in pensione, lavorando nella cantina di casa – ricorda Mauro Colombo –. Eravamo artigiani, ma già con un progetto preciso: quello di diventare i partner di riferimento nell’impiantistica elettrica e tecnologica per l’azienda e l’industria».

Il primo lavoro importante è arrivato nel 1989, dalla Vito Rimoldi spa che continua ancora oggi ad essere un nostro cliente. Negli anni, CD Elettrica cresce, si evolve, diversifica gli ambiti e i settori di competenza. Aumenta il numero dei dipendenti (con quelli “storici”, ancora oggi in azienda, ad affiancare le nuove leve), diventa fornitrice e partner di aziende sempre più importanti anche di realtà di livello nazionale come A2A spa, MM (Metropolitana Milanese spa), Bosch, Rexroth spa, EI Towers spa (gruppo Mediaset), Mondadori spa, Tenova spa, Rai e tante altre ancora.

«L’attenzione, la cura, il servizio al cliente sono le caratteristiche essenziali che ci contraddistinguono – sottolinea Mauro Colombo -. E per essere competitivi e all’altezza delle aspettative del cliente abbiamo sempre investito in innovazione tecnologica e di processo e nell’acquisizione di nuove professionalità».

Questa mentalità focalizzata sulla qualità del servizio al cliente ha permesso alla CD Elettrica di superare gli anni della crisi che ha letteralmente spazzato via molte imprese della zona . «Se penso ai nostri “competitor” di trent’anni fa, oggi sono quasi tutti scomparsi – sottolinea Colombo –. Noi abbiamo saputo affrontare un grosso processo di cambiamento che ha coinvolto tutti, dal manager, al tecnico, all’operaio, in un lavoro di squadra, per il quale ringrazio tutti i miei collaboratori per l’impegno e la dedizione dimostrata».

Secondo Colombo, crescere in modo sostenibile si può se si punta sulle professionalità, sull’innovazione e sulla tecnologia «senza mai dimenticare chi siamo e da dove veniamo».