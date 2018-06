Torna il Bossalito, spazio anche ai bambini

Parte dalla bellissima piazzetta di Brunello la terza edizione del Bossalito, i giochi senza frontiere che vedono sfidarsi i paesi della Valbossa.

Alla presenza dei capitani della squadra e dei sindaci, ognuno con il colore che li identificherà per tutto il torneo, Marco Leoni, il deus ex machina del Bossalito ha spiegato come sarà la nuova formula dei giochi: «Quest’anno all’elenco delle sfide abbiamo aggiunto la gara di pesca, di ballo e soprattutto i giochi per bambini Under 12. L’idea è di coinvolgere più persone possibili e di ogni fascia di età.

Altra novità è questa: il paese che vincerà tutte le sfide, accumulando più punti possibili, si aggiudicherà oltre alla coppa, un gonfalone con un dipinto di Ivano Bertin di Bodio Lomnago».

Galleria fotografica Bossalito 2018 4 di 10

IL BOSSALITO 2018

I paesi partecipanti e i capitani:

Albizzate Fabrizio Aroldi, Brunello Lorenza Colli, Bodio Lomnago Bruno Palmieri, Daverio Lorenzo Tesser, Buguggiate Fabio Nicora, Mornago “Faustino” Cominazzi, Gazzada Schianno Antonio Crugliano, Azzate Francesca Callegari.

Il programma

Il Bossalito parte domenica 24 giugno alle 9 con un Gara di Pesca al laghetto Lattanzi di Albizzate (dalle 12 apertura dello stand gastronomico e nel pomeriggio pesca libera per i bambini).

26-27 e 29-30 giugno Pallavolo mista al Campo open di Bodio Lomnago.

Mercoledì 4 luglio Bossalito Junior under 12 dalle ore 18.30 oratorio di Brunello. I bambini si sfideranno a calcetto, tutti contro tutti e staffetta.

Venerdì 6 e sabato 7 luglio Gara di Bocce (venerdì ore 19.30 e sabato ore 14.30) al Bocciodromo di Daverio.

Sabato 14 luglio Gara di Briscola alle ore 15 nell’area feste di Buguggiate.

Sabato 14 luglio Gara di Ballo ore 21 area feste di Buguggiate.

Domenica 15 luglio Gran Premio della Valbossa, circuito di Bodio Lomnago. Gara di bolidi a pedali abbinati ai paesi del Bossalito. Prove libere a sorteggio ore 11 gara ore 14.30.

Sabato 21 luglio Tiro alla Fune ore 16 area feste di Buguggiate.

Domenica 22 luglio Quatar Pass e na Curseta. Area feste Buguggiate aperta a tutti – Km 6 circa. Iscrizioni dalle ore 8, costo 3 euro per i ragazzi fino ai 14 anni gratis. Ogni partecipante porterà 2 punti in classifica al proprio paese, ad esclusione dei cittadini di altri paesi che daranno 1 punto simpatia al comune preferito. Il totale dei punti verranno sommati alla classifica finale del Bossalito 2018.

La partecipazione del sindaco a una qualunque gara del Bossalito attribuirà al proprio paese un bonus di 10 punti.

Domenica 22 luglio il gran finale: alle 19 risottata per i partecipanti del Bossalito, premiazione e serata musicale.



(Se si desidera partecipare: bossalito.valbossa@gmail.com)