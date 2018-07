L’Arnetta a Gallarate si tinge di rosa

Cos’è successo al torrente Arno?

Come si vede dalla foto che ci ha inviato una lettrice, il corso d’acqua nel tardo pomeriggio di mercoledì 11 luglio si presentava così, tinto di rosa.

La foto è stata scattata a Gallarate, dal ponte di piazza Piemonte, rione Arnate.

L’episodio è stato segnalato su Facebook anche dal sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, che scrive “Troveremo il colpevole e per lui saranno guai!”.

«Domani [giovedì] proseguiranno le indagini degli organi competenti per individuare e denunciare l’attività colpevole di questo danno».

Polizia Locale, Vigili del Fuoco, tecnici di Arpa e Ats , sindaco sono rimasti “sul campo” fino all’1:30 di notte. È stata contattata verso le 22:00 una ditta specializzata in spurghi perché le previsioni danno pioggia nella giornata di giovedì 12 luglio «ed era opportuno intervenire prima che il liquido finisse a valle» spiega il sindaco Andrea Cassani.

Lo sversamento, come detto, è avvenuto nel rione di Arnate, a valle del centro di Gallarate e quindi – per fortuna – già oltre le zone di fiume più vive dal punto di vista biologico, che non sono state toccate direttamente perché appunto più a monte del punto inquinato. Sono le zone in cui si concentrano rane, gallinelle d’acqua e pesci (in particolare questi ultimi a ridosso del casello autostradale, prima periferia Nord della città).

Due episodi simili si ricordano nel 2007 e nell’inverno del 2013.