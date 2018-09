18 anni, studentessa, ubriaca al volante

Nella notte tra sabato e domenica i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Varese hanno deferito libertà alla Procura della Repubblica di Varese una diciottenne Varesina studentessa poiché ritenuta responsabile il di guida in stato di ebbrezza quale responsabile di sinistro stradale autonomo

In particolare i militari dell’Arma intervenivano nel centro della città di Varese dietro al tribunale accertando che la ragazza neopatentata aveva provocato un sinistro stradale autonomo con la propria autovettura Skoda in stato di ebbrezza e con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro