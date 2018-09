Addio ad Anna Gianello

Riceviamo e pubblichiamo il ricordo degli amici di di Anna Gianello, recentemente scomparsa

Anna carissima, solo pochi giorni fa, ti avevamo nominata socia onoraria della nostra associazione, In ricordo di Lacuna. La tua brillante mente creativa, ha dato l’input a tante delle nostre iniziative, infondendovi anche generosità, bontà d’animo e tenerezza, qualità che profondevi a piene mani. Per tutti noi che ti abbiamo conosciuta, anche se solo virtualmente, rimarrai un esempio di come dovrebbe essere un amante degli animali.

Così distanti, noi ad Avellino e tu a Luino, ma così vicini, nel cuore che tutto contiene.

Arrivederci

Ass. In ricordo di Lacuna