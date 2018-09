Aggredisce i passanti, fermato dai carabinieri

Aggrediva i passanti, tutti indistintamente e senza alcun motivo apparente. Solo l’intervento dei carabinieri ha placato un giovane che questa mattina, mercoledì 12 settembre, ha seminato il panico a Cazzago Brabbia.

È accaduto attorno intorno alle 8.45: il giovane, un ragazzo intorno ai vent’anni, molto alterato, è entrato in paese a piedi. Già lungo il percorso inveiva contro le persone e le spintonava. Arrivato in centro paese, nei pressi dell’edicola, il ragazzo se l’è presa con un automobilista e ha persino cercato di farlo scendere dall’auto con la forza. Solo l’intervento di una donna che si trovava in zona lo ha fatto desistere. Il giovane si è allontanato a piedi, ma a quel punto chi aveva assistito alla scena aveva già provveduto ad avvertire i carabinieri. Una pattuglia lo ha raggiunto e gli uomini dell’Arma lo hanno bloccato e ammanettato.