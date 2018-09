Al cinema con “Gli incredibili 2” cercando Caravaggio

Gli Incredibili 2 esce finalmente nei cinema italiani mercoledì 19 settembre. Il piccolo Jack-Jack, l’ultimogenito della famiglia Parr, che mamma Helen e papà Bob temevano nato senza super poteri, smentisce tutti: gattona attraverso i muri e lancia sguardi di fiamme e scariche elettriche dai suoi innocenti occhioni. Mentre i genitori si trovano spiazzati da tante doti, è tempo per una nuova avventura: la super famiglia dovrà tornare in campo per sconfiggere un pericolosissimo nemico.

Una storia senza nome è un film italiano, nelle sale da giovedì 20 settembre. Valeria ( Micaela Ramazzotti ), segretaria in una casa cinematografica, condivide il pianerottolo con l’eccentrica madre Amalia (Laura Morante) e scrive di nascosto per un famoso sceneggiatore, Alessandro ( Alessandro Gassmann ). La vita di Valeria cambierà con l’arrivo di un regalo misterioso da uno sconosciuto: la trama di un film. «La storia senza nome» racconta del furto, avvenuto a Palermo nel 1969, di un celebre quadro di Caravaggio, un crimine tuttora irrisolto…

Un figlio all’improvviso, simpatica commedia francese, arriva al cinema il 20 settembre.

I coniugi Prioux ( Christian Clavier e Catherine Frot ), sposati da anni e senza figli, rincasando

una sera come tante, scoprono che nella loro abitazione si è sistemato un certo Patrick

( Sébastien Thiery ), un giovane che sostiene che i due siano i suoi genitori, cui intende

presentare la fidanzata. I protagonisti sono costernati, tanto più che ogni dettaglio che emerge giorno dopo giorno sembra confermare la versione di Patrick!