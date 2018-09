Arriva l’autunno ma non il freddo

Ci siamo: salutate l’estate (la foto è di Elisa Pollastri). “Verso le ore quattro della prossima notte, i raggi del Sole, nelle zone del nostro pianeta dove sarà mezzogiorno, saranno perfettamente perpendicolari all’Equatore, inequivocabile segnale dell’equinozio d’autunno” spiega Marcello Mazzoleni, meteorologo e fondatore di Meteo Sincero.

“La giornata di domani avrà una durata, minuto più minuto meno, di circa dodici ore in ogni punto del nostro pianeta“.

“…Fra meno di novanta giorni le giornate riprenderanno ad allungarsi qui nell’emisfero boreale, visto che sono già tre mesi che si stanno accorciando”.

C’è chi annuncia un forte abbassamento delle temperature, ma non sarà così.

“Da noi tra domenica e martedì si formeranno nuvole basse notturne legate alla ventilazione orientale e le mattinate più fredde saranno quelle tra mercoledì e giovedì con minime sui 9/12 gradi in città e sui 6/9 gradi nelle zone rurali, mentre le massime più basse saranno tra martedì e mercoledì quando anche con il sole pieno non riusciremo a superare i 20/22 gradi, valori massimi tipici della seconda metà di ottobre con il cielo terso”