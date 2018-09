Arrivano le colonnine di ricarica per le auto elettriche

A Vergiate arrivano le colonnine di ricarica per veicoli elettrici. In questi giorni una ditta incaricata da Enel Energia sta predisponendo gli scavi necessari all’installazione di apposite colonnine per la ricarica elettrica compatibile con tutti i veicoli elettrici presenti sul mercato.

Le colonnine saranno 3 in totale posizionate in piazza Matteotti, via Cusciano e via Di Vittorio. L’intervento è nato con l’adesione del Comune di Vergiate al protocollo di intesa con Enel Energia.