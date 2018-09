Artisti varesini in Ungheria nel nome di Quasimodo

La città di Balatonfüred in Ungheria dove Salvatore Quasimodo soggiornò nel 1961 ha celebrato lo scrittore venerdì 7 e sabato 8 settembre con una serie di manifestazioni per ricordare la figura e l’opera del grande poeta italiano.

Due giornate celebrative con incontri internazionali di poeti che hanno partecipato a un concorso di Poesia Salvatore Quasimodo e, nella stessa circostanza, con una mostra, “La memoria del tempo” di artisti varesini: Claudio Benzoni, Luca Lischetti, Silvio Monti, Virginia Monteverde, Giorgio Robustelli, Vito Scamarcia.

Il Premio Nobel per la Letteratura (1959), per motivi di salute risiedette nella cittadina nello stesso ospedale dove nel 1926 curarono anche Rabindranath Tagore, poeta, filosofo e scrittore bengalese. Lo stesso anno il poeta italiano Salvatore Quasimodo piantò un tiglio nel giardino della bella cittadina sul lago Balaton e scrisse anche una poesia in ricordo della sua guarigione:

“Con cuore felice metto questo albero sulle rive delle onde del Balaton/che avrà foglie al di là della mia vita provvisoria/Le sue radici entrano profonde nell’eterna e fiera terra magiara tormentata sempre nella storia/Ma ogni fronda dia un saluto a coloro che venendo qui amano la poesia/che fa nascere gentilezza e giustizia nell’uomo di ogni nazione.” Salvatore Quasimodo, 27 giugno 1961

Il Premio Internazionale di Poesia intitolato al Poeta siciliano, sostenuto dal Governo Ungherese, dal Pen Club ungherese e dall’Istituto Italiano di Cultura di Budapest, nacque 26 anni fa, su iniziativa di intellettuali ed artisti italiani ed ungheresi. Da allora ogni anno il Premio viene regolarmente celebrato tanto da essere divenuto uno dei momenti più alti della collaborazione interculturale tra Ungheria ed Italia. Alla manifestazione erano presenti il poeta e scrittore Géza Szőcs, presidente Pen Club ungherese, Laszlo Cserèp, direttore della galleria Vaszary di Balatonfüred, Massimo Rustico, Ambasciatore della Repubblica Italiana, Iànos Szentmàrtoni, Presidente Assoc. Scrittori Ungheresi, Istvàn Bòka, sindaco di Balatonfüred, Péter Sàrkozy, professore dell’Università della Sapienza di Roma, Franco Cajani, poeta e scrittore, tra i fondatori del Premio Internazionale Quasimodo di Poesia, Carla Romanelli, attrice, i poeti Dorin Turan e Yang Lian, vincitore del premio e in rappresentanza dei nostri artisti Claudio Benzoni e Silvio Monti.