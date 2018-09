Cani antidroga nelle scuole, trovata marijuana

Marijuana in tasca a scuola, magari per uno spinello in compagnia dei compagni di classe.

Nella mattinata di oggi (martedì 25 settembre) i Carabinieri della compagnia di Varese, con l’ausilio di un unità cinofila del Nucleo Cinofili carabinieri di Casatenovo, hanno effettuato un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti negli istituti superiori di Varese.

In particolare i militari dell’Arma, grazie al ausilio di un pastore tedesco del nucleo cinofili carabinieri e alla collaborazione fornita dalla direzione degli istituti scolastici coinvolti nel controllo, hanno ispezionato i luoghi frequentati giornalmente dagli studenti al fine di contrastare gli illeciti connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti. In tale contesto due studenti di 16 anni della provincia di Varese sono stati segnalati alla prefettura per possesso per uso personale di sostanze stupefacenti, in quanto, sottoposti a perquisizione personale dopo la segnalazione del cane, sono stati sorpresi in possesso di un grammo di marijuana ciascuno.