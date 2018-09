Controlli della Polizia cantonale per 150 operai

Nella giornata di oggi la Polizia cantonale ha effettuato un’operazione di controllo in due cantieri di Bellinzona.

L’operazione si è svolta in collaborazione con la Polizia Comunale di Bellinzona, l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro, la Commissione paritetica dell’edilizia e l’Associazione interprofessionale di controllo.

L’intervento ha permesso la verifica delle autorizzazioni per esercitare l’attività in Svizzera e le condizioni di lavoro e contrattuali di 148 lavoratori impiegati in diverse ditte.

Due operai erano inoltre oggetto di ricerche per reati legati alla circolazione stradale e sono stati presi in consegna dalla Polizia cantonale.