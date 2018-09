Corso per volontario socio-sanitario

L’Avulsa organizza un corso base di volontariato socio-sanitario.

Avulsa è una associazione, a livello nazionale, operante sul territorio di Saronno dal 1981 offrendo un servizio di prossimità relazionale gratuito a persone in stato di sofferenza e difficoltà. È presente in Ospedale, Residenze Sogg. Anziani, Domicilio e Strutture per disabili.

Collabora con i Servizi Sociali, Caritas e Parrocchie.

Il corso base- gratuito – si svolgerà dal 18 settembre al 16 novembre, il martedì e giovedì sera dalle 20.30 alle 22.30, presso Casa Marta, Via Petrarca 1 Angolo Via Piave

Per Informazioni e Iscrizioni Tel. 346 47 87 941 – 02 962 22 88 – 02 960 46 56 –

NB Frequentato il Corso Base – Attestato di Frequenza –