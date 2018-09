Cosa farò da grande? La scelta passa dalla conoscenza di mestieri e professioni

In fiera per cercare il proprio futuro. Nelle giornate del 10, 11, 12, 13 ottobre si svolgerà a Malpensafiere a Busto Arsizio la seconda edizione del Salone dei mestieri e delle professioni .

Si tratta di un progetto che intende aiutare il cammino di orientamento degli studenti del II e III anno delle scuole secondarie di primo grado facendo conoscere le opportunità lavorative in particolare della provincia di Varese attraverso il contatto diretto con professionisti dei diversi settori lavorativi.

Inoltre all’interno del Salone saranno organizzati workshop aperti a docenti e genitori al fine di meglio mettere a punto una strategia orientativa verso le future scelte dei nostri ragazzi.

Il taglio del salone pertanto è quello di far comprendere “il fare” e i mestieri presentati saranno aggregati per aree, al fine di:

• sostenere le scelte degli studenti;

• coinvolgere le famiglie/personale scolastico in un progetto unitario;

• diffondere le informazioni sul mercato del lavoro e sulle professioni/mestieri.

Il Salone dei mestieri e delle professioni si collega alle attività del progetto nazionale “Orientamento al lavoro e alle professioni”, che è stato approvato dal Ministro dello sviluppo economico con il decreto del 22 maggio 2017, mentre a livello locale è emanazione dei compiti del “Tavolo unico provinciale scuola, formazione e lavoro” in termini di orientamento scolastico e lavorativo. È bene, quindi, sottolineare che il Salone dei mestieri e delle professioni non è un salone dell’orientamento scolastico, anche se sarà comunque rappresentata l’offerta formativa provinciale con un apposito stand.

Gli spazi fiersitici saranno così utilizzati: al piano Terra nella Sala Dell’Acqua saranno mostrate ai visitatori più di 60 possibilità professionali raggruppate in 21 macro aree (settore informatico, settore amministrativo, moda, grafica, agraria, ecc…) presentate dagli studenti delle scuole superiori che preparano ai profili professionali corrispondenti; al piano superiore nei saloni Caproni e Ferrario si svolgeranno gli incontri di presentazione sui profili in ingresso dei diversi ordinamenti scolastici e sulle possibilità lavorative da essi offerti.

Gli studenti delle classi in visita (e in generali tutti coloro che si recheranno al Salone) avranno quindi la possibilità di avere un quadro complessivo dei profili professionali in uscita dei vari indirizzi degli istituti superiori delle provincia di Varese e di fermarsi ad approfondire quelle possibilità professionali che più li attirano.

Il Salone dei mestieri e delle professioni si realizza grazie all’importante sostegno economico da parte della Provincia di Varese e della Camera di Commercio di Varese, sostegno che permette di pagare tra le altre cose l’affitto delle navette bus che porteranno le studentesse e gli studenti dalle proprie scuole al Malpensa Fiera e ritorno; le istituzioni scolastiche che coordinano l’evento sono i due istituti capofila dei due Ambiti Territoriali in cui è divisa la Provincia: per l’Ambito 34 (Provincia di Varese Nord) l’IIS Valceresio di Bisuschio rappresentato dal Dirigente Scolastico prof. Maurizio Tallone e per l’Ambito 35 (Provincia di Varese Sud) l’IIS Crespi di Busto Arsizio, rappresentato dalla Dirigente Scolastica prof. Cristina Boracchi; partecipano attivamente al Tavolo unico provinciale scuola, formazione e lavoro i seguenti enti o associazioni:

• Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Varese;

• Provincia di Varese;

• USR Lombardia – Ufficio XIV – Ambito Territoriale di Varese;

• Agenzia Formativa della Provincia di Varese;

• Ciofs FP Lombardia;

• Confartigianato Imprese Varese;

• Confapi Varese – Associazione delle Piccole e Medie Industrie della provincia di Varese;

• Confederazione Nazionale dell’Artigianato;

• Confesercenti Regionale Lombardia – Sede Territoriale di Varese;

• Federazione Provinciale Coldiretti;

• Uniascom – Confcommercio Provincia di Varese;

• Unione degli Industriali della provincia di Varese;

• Associazione Sindacale Confederale CGIL;

• Associazione Sindacale Confederale CISL;

• Associazione Sindacale Confederale UIL.

Responsabile del progetto è Eloana Cardella dell’Ufficio Progetti Speciali della Camera di Commercio di Varese.