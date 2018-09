Croce rossa, volontari cercansi

È #Unitaliacheaiuta, quella che la Croce Rossa Italiana insegna ai nuovi volontari che verranno formati nel nuovo corso che partirà a breve, a settembre, al comitato locale del Medio Verbano di Gavirate.

La presentazione del nuovo corso base Croce Rossa Italiana – Comitato del

Medioverbano avverrà domenica 9 Settembre 2018 alle 18 durante CRI IN FESTA presso il Lungolago di Gavirate .

C’è sempre qualcuno che ha bisogno di aiuto e ci sono mille modi per aiutare gli altri.

Croce Rossa Italiana conosce bene le realtà che necessitano d’intervento, per questo motivo ogni giorno mette in campo le sue forze ei suoi volontari per aiutare i più vulnerabili.

Croce Rossa Italiana non è, come spesso si crede, solo ambulanza e soccorso in emergenza, ma è anche tante altre attività, come ad esempio i servizi di trasporto sanitario semplice, il “Progetto Rughe” di aiuto e sostegno ai malati di Alzheimer che sta continuando, la preparazione e consegna dei pacchi alimentari alle famiglie indigenti indicate dai Comuni.

Continuano poi anche le attività rivolte ai giovani, come ad esempio l’informazione/prevenzione nelle scuole e nelle piazze delle malattie sessualmente trasmissibili, dei danni e pericoli provocati dall’uso di sostanze stupefacenti e abuso dell’alcool; poi proseguono i servizi di aiuto nei reparti di pediatria degli ospedali, servizi di assistenza alle manifestazioni sportive, in ultimo, ma sicuramente una delle attività che servono maggiormente in questo periodo è l’assistenza ai migranti e tanti altri ancora.

Per conoscere meglio la nostra realtà, le nostre attività, i principi che muovono i Volontari CRI e tutti i modi in cui è possibile donare il proprio tempo per aiutare gli altri, vi invitiamo alla Presentazione del Corso Base che si terrà domenica 9 settembre 2018 alle h. 18.00 durante CRI IN FESTA, presso il Lungolago Gavirate.

Alcune informazioni generali sul Corso Base CRI Medioverbano di Settembre 2018:

· LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: presso il Salone Polivalente in Sede a Gavirate, Piazza De Gasperi, 1, 21026 Gavirate VA.

· DURATA CORSO BASE: la prima lezione del corso sarà lunedì 17 settembre 2018 e l’ultima 22 ottobre 2018. Le lezioni avranno frequenza bi-settimanale, il lunedì e il giovedì con inizio alle ore 20:30. Gli esami per la fine del modulo sono fissati per il 26-27-28 Ottobre 2018.

· MODALITÀ’ D’ISCRIZIONE: tutti gli aspiranti volontari sono tenuti ad iscriversi attraverso il sito GAIA cliccando su “ISCRIVITI AL PROSSIMO CORSO”.

Qualora siate interessati al corso, ma impossibilitati a partecipare alla presentazione che si terrà domenica 09 settembre alle 18.00 presso il Lungolago di Gavirate, potrete comunque presentarvi direttamente la sera del 17 settembre alla prima alla prima lezione, alle ore 20.30 presso il Salone Polivalente della Sede CRI a Gavirate in P.zza De Gasperi 1.

Per qualsiasi informazione o ulteriore chiarimento, mandare una mail

a: corsobase@crimedioverbano.it.



Il corso base è necessario per diventare un volontario Croce Rossa, una volta superato l’esame finale si avrà la possibilità di accedere ad ulteriori corsi di specializzazione seguendo le proprie attitudini ed inclinazioni caratteriali, tra questi oltre ai corsi preparatori per operare nell’Area Giovane o nel mondo del sociale, partirà, in coda al base, il corso per poter svolgere attività in ambulanza come Trasporti Sanitari od Emergenza.