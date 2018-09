Curioni profeta in patria: la tappa di Gallarate è sua

Seconda presenza e seconda vittoria nel Lombardia Tennis Tour per Alessandro Curioni, l’over 45 varesino che ha centrato il successo sui campi di casa del TC Gallarate sui quali si allena abitualmente. Curioni, che a luglio aveva già vinto la tappa di Samarate, con la vittoria in singolare ha contribuito all’enorme messe di punti conquistati dalla propria società – ben 1.544 in un solo torneo – che in questo modo è balzata in testa alla classifica a squadre del tour.

Nella finale per il titolo, Curioni ha sconfitto un altro dei grandi nomi del seeding, e cioè Giacomo Sartori, numero 2 della classifica e già vincitore a sua volta di un torneo del circuito lombardo. Una sfida considerata da molti la più bella tra le finali del Tour, vinta 7-5 6-3 da un Curioni che nella stessa giornata aveva già giocato e vinto due incontri per lo spareggio-promozione in D1 che Gallarate ha fatto suo, contro la Bestennis Academy. (foto in alto: Sartori e Curioni)

Nel singolare femminile l’ha spuntata Alessia Cattaneo del Tennis Club Uboldo che in finale ha avuto la meglio su Silvia Preda con il punteggio di 7-6 6-2. Primo set equilibrato, come suggerisce il punteggio, poi la uboldese – testa di serie numero 1 – ha scavato il solco contro la pur brava rivale.

Se dunque i tornei di singolare hanno premiato i favoriti, nel doppio maschile è stato registrato un epilogo a sorpresa. Vittorio Gugliotta e Alessandro Starr Stabile (TC Milano Bonacossa) hanno eliminato le tre coppie più attese superando 6-3 6-3 in finale Sala e Fava.

Con i punti conquistati a Gallarate, i due giocatori milanesi hanno fatto un balzo per le qualificazioni al Master e, a questo punto, diventano una vera mina vagante per tutti gli avversari del circuito.

Conclusa la tappa di Gallarate, rimangono tre tornei nel calendario del Lombardia Tennis Tour: quelli di Parabiago (in corso), Ispra e Lacchiarella. Il circuito si concluderà poi con il Master in programma dal 13 ottobre al Mondodomani di Marnate, cornice degna dell’ultimo atto per la stagione 2018.