Dal Comune stop ai cantieri di Openfiber “Fino al ripristino delle strade”

“È urgente che l’azienda sistemi a regola d’arte le strade dove è intervenuta in questi mesi – spiega l’amministrazione di Varese in una nota – Non accetteremo più altri ritardi. Ci sono stati presentati diversi cronoprogramma ma in particolare quelli dei ripristini non è stato rispettato completamente. Pretendiamo che i lavori procedano nei tempi concordati e nelle modalità indicate dall’amministrazione. L’innovazione rappresentata dall’arrivo della banda ultra larga non si discute ma la città sta subendo troppi disagi per un’opera di cui siamo convinti ma che deve anche essere eseguita con modalità e tempi che non possono essere quelli a cui abbiamo assistito fino ad oggi”.

Per questi motivi Il Comune di Varese ha disposto un nuovo blocco per i futuri cantieri per l’installazione della fibra ottica fino a quando non saranno stati risolti i problemi legati al dissesto stradale in corrispondenza dei lavori attivi in questo momento o già terminati da Open Fiber, la società che sta installando la rete ultra veloce a Varese.

“Chiediamo quindi all’azienda di agire immediatamente per ripristinare le condizioni ottimali delle strade dove i lavori sono già stati eseguiti soprattutto in vista della stagione autunnale. Senza questo presupposto ci vediamo costretti a non rilasciare più nuove autorizzazioni per i cantieri”.