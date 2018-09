Il cantiere in centro rompe un tubo, fiume d’acqua in strada

Gravi disagi per un problema occorso al cantiere di posa della fibra che in via Mazzini, all’angolo con via Avegno, ha provocato la rottura di un tubo dell’acqua.

Gli operai, che stanno sezionando la strada per la posa della fibra in tutta la città, devono aver lesionato il tubo provocando una copiosa fuoriuscita di acqua che ha cominciato a riversarsi sulla strada formando un torrente.

Numerosi i disagi per il traffico e per le attività commerciali nella zona.