Danneggia l’auto col punteruolo, denunciato

I carabinieri della stazione di Cuvio hanno denunciato per danneggiamento aggravato e porto abusivo di oggetto atto a offendere un cittadino italiano 44enne residente a Ferrera di Varese.

L’uomo, noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso dai militari in via Roma, mentre danneggiava con un oggetto metallico – probabilmente un punteruolo – una Ford Fiesta parcheggiata sulla pubblica via.

Alla vista dei carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio, il 44enne è riuscito a disfarsi dell’oggetto e ha cercato di allontanarsi.

Ai militari che lo hanno bloccato ed identificato, non ha saputo spiegare le ragioni del gesto.