Diventare tecnici di ricerca, ecco il corso

UST VARESE (Unità di soccorso tecnico) ha organizzato per il giorno 12 Settembre alle ore 21.00, una serata dedicata ad illustrare le proprie attività sul territorio e presentare il corso per nuovi Tecnici di Ricerca 2018.

L’incontro si svolgerà presso la sede dell’UST sita all’interno del Villaggio Cagnola – Centro Parco Regionale del Campo dei Fiori dopo l’abitato della Rasa (Varese) lungo la SP 61 provenendo da Varese o dopo il passo della Motta Rossa provenendo da Brinzio.

Il corso inizierà dopo le prove di selezione che si terranno il giorno 14 Ottobre e prevede una durata di 3 mesi in cui si svilupperanno i moduli base per la formazione tecnica degli operatori.

Nello specifico gli argomenti verteranno su tematiche relative alla propria sicurezza e corretto comportamento in ambiente, cartografia applicata alla ricerca e soccorso con navigazione terrestre, movimentazione su terreni ostili e misti con classificazione CAI EE, EEA, EAI, tecniche di ricerca diurne e notturne.

Al termine dei moduli formativi seguirà un periodo di tirocinio e perfezionamento di altri 6 mesi in cui si svilupperanno le tecniche di gestione delle barelle su terreni impervi, utilizzo di termocamera e visore notturno, BLSD, Tecniche di Ricerca complesse, meteorologia e uso di attrezzature specifiche per movimentazioni su terreni innevati e ghiacciati.

UST è costantemente impegnata in attività che si svolgono su tutto il territorio provinciale, facendo uso degli operatori come principale risorsa qualificata e preparata. Per questo è indispensabile che si ricerchino persone che abbiano passioni comuni con le attività all’aperto, soprattutto di montagna

tra cui trekking, arrampicata, alpinismo, ma anche sport in cui viene mantenuta una buona condizione fisica.

E’ tra i fondamenti di UST puntare su una costante formazione e specializzazione dei propri Tecnici, garantendo nelle fasi di intervento di squadre il più possibile competenti e preparate a diverse criticità.

Considerato l’alto afflusso dello scorso anno è preferibile segnalare la propria partecipazione alla serata scrivendo attraverso il sito internet www.unitasoccorsotecnico.com oppure nella pagina

Facebook Unità Soccorso Tecnico Varese