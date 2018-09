Easyjet porta una sfilata di moda a 10.000 metri su un volo da Malpensa

È forse una delle sfilate di moda più alte della storia quella a cui hanno assistito i passeggeri di un volo diretto a Malpensa. Easyjet ha infatti deciso di lanciare i nuovi voli per l’estate 2019 trasformando la cabina di un aereo in una passerella.

La compagnia ha scelto Malpensa per questa iniziativa, proprio alla fine della settimana della moda. E così i passeggeri a bordo di un volo diretto a Londra si sono trovati catapultati nel mondo dell’alta moda con quella che è stata ribattezzata “The Air Catwalk”

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Vogue Italia, fa naturalmente parte di una nuova campagna pubblicitaria che Easyjet sta lanciando proprio in questi giorni ma ha dato anche la possibilità a tre giovani artisti italiani di mettere in mostra i propri abiti.

«EasyJet continua a posizionarsi sul mercato come la compagnia smart in grado di garantire un’esperienza di volo di qualità a prezzi competitivi -spiega Noemi Frisoli, Head of Marketing – Southern Europe di easyJet-. Per rafforzare questo posizionamento, e per comunicare allla “Generazione easyJet” le novità dei nostri voli, quest’anno abbiamo deciso di cogliere l’occasione del mese più importante per il mondo del fashion in Europa, quando si svolgono le settimane della moda di Londra, Milano e Parigi. D’altronde, il legame tra easyJet e il mondo del fashion è sempre stato molto forte, se si pensa ad esempio che il nostro personale di bordo viene coinvolto nel processo di creazione delle uniformi. Ora abbiamo pensato di comunicarlo al grande pubblico con un primo progetto a cui ne seguiranno sicuramente altri».