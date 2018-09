Una firma per far tornare l’educazione civica nelle scuole

L’amministrazione comunale di Cantello ha aderito alla proposta di legge, già depositata in Corte di Cassazione, per introdurre “l’educazione alla cittadinanza come materia autonoma nelle scuole”.

L’iniziativa è stata promossa da Anci, l’Associazione dei Comuni italiani, e ha già visto l’adesione di molti enti.

A Cantello è possibile firmare la proposta di legge popolare allo sportello Anagrafe negli orari di apertura.

“Partiamo dai banchi di scuola per formare buoni cittadini” è lo slogan dell’iniziativa.

«Come Amministrazione condividiamo in pieno l’obiettivo della proposta, che è quello di contare su cittadini sempre più consapevoli di vivere una comunità e del fatto che le regole non sono un ostacolo alla libertà, ma uno strumento utile a ciascun individuo per esprimersi pienamente nella società – scrivono gli amministratori presentando l’iniziativa ai cittadini – Il tema dell’educazione è fondamentale per insegnare questo perché altrimenti resta solo la repressione delle condotte incivili, purtroppo sempre più diffuse. È necessario quindi che le famiglie capiscano, attraverso un voto specifico per la materia, quanta importanza il sistema delle istituzioni riconosce a questo insegnamento, che produce conoscenze fondamentali perché i cittadini contribuiscano allo sviluppo civico».