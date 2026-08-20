Incidente a Cantello lungo la Provinciale: due i feriti
Due vettire si sono scontrate per cause che andranno chiarite. Feriti un uomo di 47 anni e una donna di 41. Disagi alla circolazione
Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di giovedì 20 agosto, poco prima delle 15.30, a Cantello, lungo via Turconi, sulla strada provinciale 3.
Nello scontro sono rimaste coinvolte due automobili: una è rimasta ferma sulla carreggiata, mentre l’altra è finita fuori strada, nel fosso a lato della provinciale.
Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale in codice giallo: si tratta di una donna di 41 anni e di un uomo di 47.
Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica del 118 per prestare i primi soccorsi, oltre ai carabinieri, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità. Sul posto anche i vigili del fuoco di Varese.
Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dei mezzi, è stato istituito il senso unico alternato.
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