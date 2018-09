Genitori imbianchini colorano la scuola

Nuova, bella e colorata. La scuola primaria Pedotti di Luvinate riapre la sue porte offrendo ambienti rimessi a nuovo.

I lavori di ammodernamento e messa in sicurezza per oltre 40.000 euro, pagati dall’amministrazione, erano stati fatti lo scorso anno. Mancava però un tocco di colore.

“L’inserimento del colore negli ambienti scolastici migliora la socialità e l’entusiasmo nel lavoro e nello studio, aiutando la capacità di concentrazione” si sono dette le maestre che, nell’estate di quest’anno, hanno trovato genitori disposti a donare tempo e impegno per creare un comfort adeguato.

Così l’Associazione genitori della Scuola Primaria di Luvinate si è subito messa all’opera con trabattelli, rulli, pennelli, vernici colorate.

Un colore per ogni ambiente: arancione e lavanda per far risaltare i quadri realizzati in ceramica dagli alunni. Smalti verdi, blu e gialli nell’atrio per rendere festosi anche i tristi armadioni in metallo grigio.

«Siamo pronti per partire dunque…con lo spirito di condivisione e collaborazione che contraddistinguono la nostra scuola. Insegnanti, genitori, alunni e amministrazione comunale coesi per una scuola moderna e sicura, dove convivono innovazione tecnologica, sicurezza e cura del bello» hanno commentato le insegnanti