“Gli uomini sono bastardi” (Piemme) di Carmelo Abbate è un libro di cronaca scritto in modo letterario. Dieci storie nere, anzi nerissime di uomini che odiano le donne. Dieci storie vere, tristemente italiane, che fanno emergere l’incapacità di amare dell’uomo, nel senso di maschio, e l’assenza totale di un’educazione sentimentale accettata e condivisa. Uomini che chiamano amore la prevaricazione quotidiana, la violenza e l’umiliazione nei confronti di fidanzate, mogli, figlie e amanti. Donne considerate di “proprietà” fino al punto di disporre della loro vita.

La violenza verso le donne non è necessariamente figlia dell’ignoranza, quanto piuttosto di «incrostazioni culturali», come le definisce Abbate, che agiscono nel profondo generando mostri di apparente normalità. Le dieci storie raccontate nel libro indicano altrettanti archetipi: dall’uomo bambino al marito asfissiante, dal seduttore spregiudicato allo stalker infatuato, dall’uomo malvagio al vecchio adescatore, passando per il marito disonorato e il padre omicida. Un campionario di malvagia umanità che ha riempito e continua a riempire le pagine dei giornali, svelando il volto deteriore di una società che si definisce progredita.

Abbate unisce alla grande capacità di fare inchieste e di indagare il reale, il dono di una scrittura intensa e coinvolgente. L’autore presenterà “Gli uomini sono bastardi” giovedì 20 settembre alle ore 21 presso la Sala Serra del palazzo comunale di Ispra. Introduce Davide Pagani, interviene Michele Mancino vicedirettore di Varesenews. La serata è organizzata dall’associazione Amici di Mario Berrino.