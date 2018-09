Guasto alla centrale del Teleriscaldamento

A causa di un guasto importante alla centrale del Teleriscaldamento, dalle prime ore di sabato mattina l’impianto di AMGA Legnano S.p.A, che serve utenze nel Comune di Legnano e in quello di Castellanza, non è in grado di garantire la regolare fornitura del calore. La squadra di tecnici è sul posto per valutare il guasto, che riguarda la parte elettrica della centrale.

«Al momento non è possibile stabilire i tempi di ripristino dell’impianto – spiegano dalla società -. Ci preme, tuttavia, rassicurare gli utenti che la società sta mettendo in campo tutte le forze e le energie per risolvere il problema. Ci scusiamo per i disagi arrecati. Sarà cura dell’azienda comunicare tutti gli aggiornamenti del caso, a beneficio dell’utenza dei due Comuni».