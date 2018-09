Guerra ai mozziconi, la Lega è soddisfatta

Claudio Sala, segretario cittadino della Lega Nord Lega Lombarda, appoggia in pieno la crociata contro chi sporca la città gettando i mozziconi di sigarette in giro lanciata dal sindaco di Saronno.

«Noi della Lega non possiamo che essere soddisfatti di questa ennesima disposizione messa in atto dal Sindaco Fagioli per contrastare il degrado urbano. Gettare un mozzicone a terra o in una fioriera, oltre che essere un gesto di inciviltà e di maleducazione, rappresenta una vera e propria minaccia per l’ambiente. La tossicità dei mozziconi è legata ai composti chimici prodotti durante la combustione del tabacco: tra i composti più abbondanti e tossici possiamo citare residui di nicotina, acido cianidrico, ammoniaca, acetaldeide, formaldeide, benzene, fenoli e piridine. Per non parlare dei lunghi tempi di decomposizione del mozzicone stesso.

Sfortunatamente l’abitudine di gettare il mozzicone della sigaretta a terra è un meccanismo automatico per molti fumatori: «Capita molto spesso di vedere alcuni preferire il suolo pubblico per gettare il mozzicone, anziché utilizzare il cestino a pochi metri; la sanzione oltre che essere meritata è anche uno strumento per sensibilizzare all’educazione sulla civile convivenza. Personalmente, essendo un fumatore, mi sono già attrezzato da tempo ed utilizzo quei posaceneri tascabili che consiglio vivamente a tutti i miei “colleghi” che non possono fare a meno di fumare. Un plauso quindi al nostro Sindaco e agli agenti della Polizia Locale, per l’ottimo lavoro che stanno svolgendo anche su questo fronte.».