Incidente di via Isonzo, ancora in prognosi riservata la bimba di 7 anni

Resta riservata la prognosi per la bambina di 7 anni che ieri pomeriggio, giovedì, è andata a schiantarsi contro una fioriera in via Isonzo a Olgiate Olona mentre era a bordo della Fiat 500 sulla quale viaggiava con la sorellina e i suoi genitori.

La piccola era apparsa sin da subito in condizioni gravi ed era stata trasportata in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La piccola aveva riportato un trauma cranico importante che ha richiesto un intervento di urgenza dei soccorritori.

Nel frattempo la Polizia Locale di Olgiate Olona prosegue nelle indagini sulla dinamica che presenta ancora aspetti da chiarire e ha sottoposto l’auto a sequestro probatorio su disposizione del magistrato di turno Chiara Monzio Compagnoni.

Non è ancora chiaro chi dei due genitori fosse alla guida in quel momento mentre sarebbe stato accertata la presenza di un solo seggiolino a bordo che è , ricordiamo, obbligatorio per bambini fino a 12 anni o che abbiano raggiunto i 150 cm di altezza.