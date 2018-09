La Coppa Bernocchi passa (anche) da Busto: ecco le strade interessate

La centesima Coppa Bernocchi passerà anche da Busto. Domenica 16 settembre i ciclisti che partecipano alla competizione organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica U.S. Legnanese attraverseranno la città e questo comporterà una serie di chiusure temporanee in alcune vie.

È stata quindi decisa la sospensione della circolazione stradale dalle ore 12,00 alle ore 13,00 in entrambi i sensi di marcia, lungo i tratti di strada interessati dalla gara di cui all’oggetto e più precisamente nelle seguenti vie e viali: Dairago, Boccaccio, Tripoli, Virgilio, Cadorna, Duca d’Aosta e XX Settembre. L’interruzione del traffico avverrà per la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio gara” fino al passaggio del veicolo recante il cartello mobile “fine gara”.

È anche prevista l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in corso XX Settembre, nel tratto da viale Cadorna a via Marconi sul lato dei civici dispari, dalle ore 11,00 alle ore 13,00.