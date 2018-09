La doula accoglie le donne nella “Culla delle neomamme”

Dedicata alle donne con bimbi da 0 a 12 mesi di età “La culla delle neomamme”, gestita dalla doula Maria Eugenia Carmona. La doula è una “mamma per le neo mamme” (dal greco: donna a servizio di un’altra donna). Si tratta di una figura assistenziale non sianitaria che supporta le donne durante tutto il percorso perinatale, dalla gravidanza al post-partum. Basandosi sulla propria esperienza personale e sul corso formativo promosso dall’Adi (associazione di categoria Doule Italia), la doula offre ascolto, informazioni, orientamento e accudimento pratico per facilitare l’esperienza dei genitori, anche contribuendo alla creazione di una rete sociale attorno alle puerpere e alle loro famiglie.

Proprio con questo obiettivo nasce la “Culla delle neomamme”, un luogo d’incontro dove le donne con bambini fino a un anno di vita possano “confrontarsi e crescere insieme nell’ascolto reciproco“.

Gli incontri tenuti dalla doula certificata Adi Maria Eugenia Carmona, si terranno presso la libreria Potere ai bambini di via Robbioni a Varese nei martedì mattina di ottobre, dalle 10 a mezzogiorno.

La nuova iniziativa sarà presentata agli interessati sabato 15 settembre alle ore 10.30 presso la libreria Potere ai bambini. La partecipazione a questo primo incontro è gratuita ma occorre iscriversi: maru.top@gmail.com oppure 342 0602257.