Una doula in città: una splendida esperienza da raccontare 

personale esperienza con la Doula, una figura di supporto alla maternità (non sanitaria) che ha radici lontane e che si sta affermando con una propria professionalità, di cui abbiamo parlato in precedenza per le presentazioni fatte ad esempio a Marchirolo e a Milano a Fa’ la cosa giusta. Una mamma di Gallarate ci scrive la lettera firmata che pubblichiamo qui di seguito, per raccontare della suadi cui abbiamo parlato in precedenza per le presentazioni fatte ad esempio a Varese

Sono Valentina mamma di due maschietti, Ludovico di anni 7 e Jacopo di 22 mesi..

Con il primo è stata dura, certo sei travolta da nuove emozioni contrastanti, nuove abitudini, tanto sonno mancato, felicità e una nuova te. Ma dopo la fatica, impari a gestire tutto ed è semplicemente meraviglioso.

E poi arriva il secondo. E ti dici che non potrà mai “sconvolgerti” più di tanto perché ci sei già passata. Ed è li che mi sbagliavo.

Sono “inciampata” in un turbine di emozioni nuove e contrastanti, paure, insicurezze, e una gran voglia di stare e parlare con qualcuno che non fosse un semplice ” ti capisco, passerà” ma un “Io sono qui per Te, per farti star Bene”.

E il destino ha voluto mi parlassero della Doula. Ma di “cosa” stiamo parlando??

Amo definirla la mia “colf” personale.

Ha Stirato le mie paure rendendole senza pieghe.

Ha Lavato via tutti i miei dubbi futili di mamma spaventata.

Ha Riordinato il mio essere donna moglie mamma facendo rinascere una nuova consapevole me.

Ha Pulito il mio non sentirmi adatta e compresa.

Ha Rassettato l’intera famiglia sistemando ogni piccolo granello di emozione..

Lei è Ele la Doula.

Cammina accanto alle famiglie, ascolta il cuore e le paure, accoglie tutti i sentimenti e si impegna a dare assistenza sia pratica che emotiva accompagnando le coppie all’incontro con il loro bambino nel mondo in modo più consapevole e felice possibile..

Noi abbiamo scelto di farci un regalo importante in un momento prezioso come la nascita di un bimbo,dalla prima ecografia alla prima candelina… noi abbiamo scelto lei.

Grazie di cuore Elena Ferrari