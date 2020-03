“Non sei sola”: ascolto e condivisione per neomamme

Quando un bambino arriva in una casa si apre un periodo meraviglioso ma anche molto complicato e stancante, soprattutto per le neo mamme che rischiano di sentirsi sole nel loro nuovo ruolo. E le restrizioni nei contatti sociali dovute alla difficile situazione sanitaria rischiano di acuire per qualcuna questa sensazione di disagio.

Così la psicomotricista e doula Sara Pauletto (già referente regionale di Anupi Educazione) ha pensato di riproporre, con strumenti digitali, quei servizi di accoglienza, ascolto e sostegno che il Corpo in gioco dedica alle neo mamme.

“Il mio pensiero va soprattutto alle mamme di bimbi piccoli e piccolissimi che si trovano sole ad affrontare la quotidianità di questa emergenza – spiega – Se una mamma dovesse sentirsi sola e desiderasse condividere le fatiche delle tue giornate con un bambino piccolo, mi può chiamare. Offrirò a ciascuna, gratuitamente, uno spazio di ascolto empatico e di condivisione femminile”.

La Pauletto, già a febbraio con i primi provvedimenti di chiusura delle scuole, aveva scelto di sospendere le attività in studio, convinta che “il senso di responsabilità individuale debba venire prima di tutto, soprattutto quando si opera nel campo dell’ infanzia e della relazione d’aiuto”, spiega. Ma nell’impossibilità di incontrare le mamme fisicamente le mamme, ha pensato di mantenere i contatti con telefonate, videochiamate whatsApp o Skype.

Il numero da contattare è il 328 3957723, oppure scrivere a infosara.pauletto@gmail.com.