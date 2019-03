Le doule lombarde di Mondo Doula saranno presenti a “Fa’ la cosa giusta“ (la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, a Milano dal 8 al 10 marzo), per giocare con le donne in gravidanza o già mamme e farsi conoscere, presentando in maniera utile e divertente la figura della Doula, che ha origini antichissime ma risulta ancora poco conosciuta.

La doula è una “mamma per mamme” (dal greco: donna a servizio di un’altra donna), una figura assistenziale e non sanitaria, che supporta le donne durante tutto il percorso perinatale, dalla gravidanza al post-partum. Basandosi sulla propria esperienza personale e sul corso formativo per accedere alla professione, la doula offre ascolto, informazioni, orientamento e accudimento pratico per facilitare l’esperienza dei genitori, anche contribuendo alla creazione di una rete sociale attorno alle puerpere e alle loro famiglie. Perché avere un bambino non è un’esperienza da vivere in solitudine.

Per tutti e tre i giorni della fiera, dal 8 al 10 marzo nello stand di Mondo doula (BB2 – nell’area Pianeta dei piccoli, padiglione 4), la doula Carine Maset proporrà alle visitatrici il gioco “Problemi di mamma: qual è la cosa giusta?”, in cui chiunque può contribuire a “comporre un mosaico di bisogni e soluzioni, vissuti o immaginati, nella propria maternità”.

Inoltre domenica 10 marzo tra le 12.30 e le 13.30 la doula Ilaria Celentano proporrà il laboratorio “L’arte della nascita” alle EcoOfficine di area Piazza. A ciascun partecipante sarà chiesto di disegnare il tema della nascita, dando massima espressione alla creatività di ognuno. I disegni realizzati saranno spunto per successivi approfondimenti e soggetto di una sorta di mostra in cui verbalizzare emozioni e sensazioni.