Incidente sulla SS336 Dir tra il Terminal 2 di Malpensa e l’A4: due persone coinvolte

Incidente stradale nelle prime ore della mattinata di oggi, martedì, lungo la SS336 Dir, la superstrada che collega l’area di Malpensa all’autostrada A4. L’allarme è scattato alle 5.36 nel tratto compreso tra il Terminal 2 dell’aeroporto e il territorio di Somma Lombardo.

Secondo le prime informazioni, nello scontro sono rimaste coinvolte due autovetture. A bordo dei mezzi viaggiavano una donna di 24 anni e un uomo di 53 anni.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari con un’ambulanza della Croce Rossa, i Vigili del Fuoco di Varese e gli agenti della Polizia Stradale, incaricati di effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

I soccorritori hanno prestato assistenza alle persone coinvolte e, al termine delle valutazioni mediche, una di esse è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Gallarate, dove è giunta intorno alle 6.40. Le condizioni non sarebbero gravi.

Restano da chiarire le cause che hanno portato alla collisione. L’incidente ha provocato temporanei rallentamenti alla circolazione nelle prime ore del mattino, durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.