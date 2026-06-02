Incidente sulla SS336 Dir tra il Terminal 2 di Malpensa e l’A4: due persone coinvolte
Scontro tra due auto all’alba nel tratto di Somma Lombardo della superstrada di collegamento con l’aeroporto. Sul posto Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e personale sanitario. Una persona trasportata in ospedale in codice verde
Incidente stradale nelle prime ore della mattinata di oggi, martedì, lungo la SS336 Dir, la superstrada che collega l’area di Malpensa all’autostrada A4. L’allarme è scattato alle 5.36 nel tratto compreso tra il Terminal 2 dell’aeroporto e il territorio di Somma Lombardo.
Secondo le prime informazioni, nello scontro sono rimaste coinvolte due autovetture. A bordo dei mezzi viaggiavano una donna di 24 anni e un uomo di 53 anni.
Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari con un’ambulanza della Croce Rossa, i Vigili del Fuoco di Varese e gli agenti della Polizia Stradale, incaricati di effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
I soccorritori hanno prestato assistenza alle persone coinvolte e, al termine delle valutazioni mediche, una di esse è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Gallarate, dove è giunta intorno alle 6.40. Le condizioni non sarebbero gravi.
Restano da chiarire le cause che hanno portato alla collisione. L’incidente ha provocato temporanei rallentamenti alla circolazione nelle prime ore del mattino, durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
SABY24 su I genitori di un bimbo sono sordi, a Cocquio Trevisago una classe impara la lingua dei segni per la recita di fine anno
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.