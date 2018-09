La notte bianca dei bambini fa il bis

Dopo il successo dell’edizione di luglio, torna la “Notte bianca dei bambini” nel centro di Legnano. Appuntamento fissato per domani, 6 settembre, a partire dalle 20.45, ma con un anticipo alle 19.30 in piazza Assi (spettacolo di bolle di sapone e truccabimbi). (foto di repertorio)

Poi, tre proposte in piazza San Magno: spettacolo di magia (alle 21.30) alternato a bolle di sapone, laboratorio creativo e sculture con palloncini. In corso Garibaldi, esibizioni di giocoleria alle 21 e alle 22.45, in corso Magenta baby dance e animazione, in via Corridoni gonfiabili truccabimbi e zucchero filato. Il tutto meteo permettendo: in caso di maltempo, la serata verrà riproposta in data da definire.