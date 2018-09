La Uyba sfida Scandicci nel tradizionale “Bellomo”

Domenica 30 settembre alle 17 la UYBA scenderà sul taraflex del Pala Borsani di Castellanza, nella 39a edizione del Trofeo Bellomo, tradizionale appuntamento precampionato in cui le Farfalle saranno opposte alla Savino del Bene Scandicci del grande ex Carlo Parisi.

Formula ridotta, questa volta, per il torneo castellenzese che si svolge proprio durante il Mondiale femminile di pallavolo (il via sabato 29, a Sapporo c’è Bulgaria-Italia) e che negli anni passati ospitava la partecipazione di quattro squadre, in campo per un intero fine settimana.

In vista del match la UYBA sta continuando il proprio lavoro di preparazione: poter avere a disposizione la squadra al completo è sicuramente un vantaggio per lo staff tecnico che durante il torneo potrà andare ulteriormente a valutare i progressi delle singole e del gruppo, anche se non sarà un test troppo difficile, visto che dall’altra parte della rete ci sarà una Scandicci priva di alcune pedine importanti, impegnate proprio in Giappone.

L’ingresso al Pala Borsani ha un costo unico di 5 euro (gratis per gli under 12) e i biglietti saranno in vendita a partire dalle 15:30 nella biglietteria del palazzetto.