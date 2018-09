Nuovo laboratorio Bim Bum Bart a Villa Panza

Non è mai troppo tardi o troppo presto per sviluppare spirito di osservazione, pensiero critico, capacità di interpretazione e di espressione: con questo spirito nascono i laboratori creativi di Villa Panza “Bim Bum Bart”, promossi dal Fai in collaborazione con “LaborArs” e dedicati a bambini e ragazzi che potranno divertirsi sperimentando i diversi linguaggi dell’arte contemporanea.

Domenica 23 settembre dalle ore 15 alle 17 secondo appuntamento con lo Speciale Barry X Ball per conoscere il grande artista californiano che racconta e reinterpreta i capolavori degli artisti del passato, da Leonardo a Boccioni, con materiali originali, colorati e sorprendenti.

Il laboratorio, adatto a bambini di età compresa tra i 4 e i 12 anni, darà vita a un’installazione collettiva alla quale ognuno contribuirà con la propria piccola scultura.

Per info, costi e prenotazioni:

faibiumo@fondoambiente.it

0332 283960