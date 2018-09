Lavori in A8 e A9, gli svincoli e i tratti chiusi

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A8 Milano-Varese, per lavori di manutenzione, saranno effettuate le seguenti chiusure: l’entrata dello svincolo di Buguggiate, verso Varese, per due notti consecutive con orario 22:00-06:00, dalle ore 22:00 di lunedì 3 alle ore 06:00 di mercoledì 5 settembre. In alternativa si consiglia di immettersi sulla A60, Tangenziale di Varese, uscire a Morazzone, convertire il senso di marcia sulla rotatoria della SP57 e rientrare sulla A8 dallo svincolo di Lago di Varese Gazzada.

Sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Lago di Varese Gazzada, per chi proviene da Varese, per due notti consecutive con orario 22:00-06:00, dalle ore 22:00 di mercoledì 5 alle ore 06:00 di venerdì 7 settembre.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Buguggiate o di Castronno.

Sulla A8 Milano-Varese, per due notti consecutive con orario 22:00-05:00, dalle ore 22:00 di lunedì 3 alle ore 05:00 di mercoledì 5 settembre, sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Legnano, verso Varese, per lavori di manutenzione. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo autostradale di Castellanza.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione, saranno effettuate le seguenti chiusure notturne sarà chiuso il tratto Lago di Como-Como Centro, verso Milano, per due notti consecutive con orario 22:00-05:00, dalle ore 22:00 di lunedì 3 alle ore 05:00 di mercoledì 7 settembre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo Lago di Como, si dovrà proseguire su Via Bellinzona e successivamente sulla SP17, con rientro in autostrada allo svincolo di Como Centro, per proseguire in direzione di Lainate/Milano.

Sarà chiuso il tratto Como Centro-Chiasso, verso Chiasso, per due notti consecutive con orario 22:00-05:00, dalle ore 22:00 di mercoledì 5 alle ore 05:00 di venerdì 7 settembre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, si dovrà proseguire sulla SP17 seguendo le indicazioni per Chiasso, fino a Via Bellinzona;

Sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Lainate/Milano, per due notti consecutive con orario 22:00-05:00, dalle ore 22:00 di mercoledì 5 alle ore 05:00 di venerdì 7 settembre.

In alternativa si consiglia di utilizzare l’entrata della stazione autostradale di Fino Mornasco, al km 30+000.