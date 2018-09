Le “dritte” degli esperti per chi è in cerca di lavoro

Tre ore della propria vita che possono valere un posto di lavoro. E’ un’opportunità preziosa il workshop gratuito in programma domani, mercoledì 26 settembre, dalle 9.30 alle12.30 alla Biblioteca comunale di Induno Olona.

L’incontro, un vero mini corso che insegna strumenti, metodi e tecniche per collocarsi o ricollocarsi, è rivolto ai cittadini disoccupati, inoccupati e ai giovani alla ricerca di un primo impiego, ed è organizato da Confapi Varese, con i Comuni che aderiscono al progetto Sportello Lavoro e con la collaborazione di consulenti di carriera specializzati nel mercato del lavoro e nel talent management,

Saranno approfondite le tecniche e gli strumenti per redigere un buon curriculum vitae, valorizzare le competenze, migliorare ed accrescere le opportunità di successo nella ricerca di un impiego, quali canali utilizzare per la ricerca di lavoro, in sintesi come rendere l’assunzione la naturale conseguenza del colloquio e riuscire a farsi trovare dal lavoro che si desidera.

A Induno Olona lo Sportello Unico del Lavoro è aperto nella sede del Comune ogni mercoledì dalle 10 alle 13. Ci troverete i consulenti messi a disposizione da Confapi Vares per favorire in maniera efficace l’incontro tra domanda e offerta di lavoro sul territorio.

Per ulteriori informazioni potete contattare l’associazioneConfapi Varese, consultare il sito internet www.api.varese.it o inviare una mail a risorse.umane@api.varese.it