L’open day fa il pieno, partono le selezioni per i corsi di Fondazione ITS InCom

Sono stati tanti i ragazzi che venerdì 14 settembre hanno preso parte all’ultimo open day della Fondazione ItsIncom per conoscere tutti i dettagli dei nuovi percorsi di studio. Negli spazi di Reti Spa di Busto Arsizio, uno dei soci della fondazione, sono stati presentati i 4 corsi di alta formazione post diploma: un percorso IFTS annuale e tre ITS biennali nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Un appuntamento in cui alcuni dei partner del progetto, tra cui Eolo e VareseNews, hanno spiegato il segreto di questi corsi di alta formazione, cioè offrire percorsi mirati ad alto tasso di pratica, costruiti pensando all’alternanza di ore d’aula ad altrettante di laboratorio e stage e portando in cattedra esperti e professionisti. Il tutto in settori che sono tra quelli di maggior richiesta dal mondo imprenditoriale

E anche se gli open day sono finiti c’è ancora tempo per iscriversi. Sul sito della fondazione si trovano tutte le informazioni per candidarsi al primo test di ammissione che si terrà il 18 settembre. Per tutte le info clicca qui.