Makula riparte dall’Officina, con una nuova sede

La scuola media parentale Makula, al suo terzo anno di attività, cambia sede e Comune e rilancia la sua proposta: “Da settembre inizieremo il nuovo anno scolastico 2018/2019 a Cazzago Brabbia, nella splendida cornice del lago di Varese, in via Piave 3” spiegano i promotori del progetto invitando i cittadini a partecipare all‘inaugurazione dei nuovi spazi di Makula nel pomeriggio domenica 16 settembre, dalle ore 14.30.

Dopo il saluto del sindaco, Emilio Magni, i docenti di Makula illustreranno ai ragazzi e alle loro famiglie non solo le attività della scuola , ma più in generale il progetto culturale della neonata Officina Makula. “Lo scopo dell’Officina è creare un centro culturale che sia crocevia di esperienza e conoscenza per giovani e adulti” spiegano i promotori che hanno deciso quest’anno di “rendere il gruppo di studenti della scuola media parentale parte di una progettazione più ampia ed articolata”.

A questo si prestano gli spazi più ampi della nuova sede, a pochi passi dal lago di Varese, che ospiteranno, oltre alle lezioni, molteplici iniziative pensate prevalentemente ai ragazzi in età preadolescenziale. A loro, e ai bambini in età scolare, saranno rivolti corsi di vario genere accanto ad uno spazio dedicato allo studio, aperto in fascia pomeridiana dopo le 16.30. E in serata e nei fine settimana largo ad eventi, concerti, atelier e iniziative rivolte ai genitori o comunque ad un pubblico adulto.

L’ingresso è gratuito ma è gradita la prenotazione per organizzare al meglio il rinfresco scrivendo a officina@makulavarese.com oppure 340.360.4398 – 333.20.20.822. Per maggiori informazioni www.makulavarese.com