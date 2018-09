Malore sul lungolago, l’elisoccorso atterra in un parco

Un uomo si è sentito male a Cerro di Laveno, sul lungolago.

È successo poco prima delle 11 di giovedì 27 settembre quando alla centrale del 112 è arrivata una chiamata di soccorso.

Sul posto è stata inviata subito un’ambulanza mentre da Como si è alzato anche l’elisoccorso che è poi atterrato in un parco lungo il lago. Coinvolto è un uomo di 67 anni che è stato trasportato con l’elicottero in ospedale in codice rosso.