Nominato il nuovo presidente della proloco

Un nuovo inizio per la Proloco, bene comune dei luinesi: è Maria Grazia Noris il nuovo presidente eletto lo scorso 13 settembre.

«L’obiettivo principale del nuovo corso sarà quello di lavorare per il bene della città – dicono dall’associazione – . Perché questo avvenga intendiamo cominciare una campagna di ascolto a partire da sindaco, giunta e Consiglio comunale e successivamente con artigiani, commercianti associazioni di volontariato e tutti i cittadini di buona volontà».

La elezione di una donna come Presidente ed un giovane come vice presidente rappresentano la volontà di migliorare il presente ma anche una sfida per andare oltre.

Ecco il nuovo direttivo:

Maria Grazia Noris-presidente

Alessandro Indorato Vice presidente

Davide Simone tesoriere

Ivan Rovetta Segretario

Mario Gambato consigliere

Carmen Norman consigliere

Marco Cannizzaro consigliere

Peppe Cerutto consigliere.