Open day con il campione per l’Asd Valceresio

Un campione con i fiocchi quello che l’Asd Valceresio ha invitato per domani, sabato 8 settembre, ad Arcisate in occasione dell’open day per la presentazione delle nuove attività.

I piccoli calciatori potranno infatti stringere la mano a Denis Irwin (nella foto), colonna del Manchester United, vincitore di sette Premier league e di una Champions league.

La giornata è dedicata a bambini e ragazzini nati tra il 2006 e il 2013.

L’appuntamento a partire dalle 14.30 al campo sportivo “Peppino Prisco” di Arcisate.

QUI la locandina con gli orari per i diversi gruppi di età