Open Day e convegni: si celebra la Giornata dell’Alzheimer

Oggi, venerdì 21 settembre, si celebra la Giornata Mondiale dell’Alzheimer con in programma mostre, iniziative e convegni.

Per l’occasione anche Varese Alzheimer, che dal 1995 a Varese aiuta i malati e le famiglie a migliorare la qualità della vita e a promuovere la dignità della persona attraverso l’assistenza, l’informazione e la formazione, è coinvolta. In che modo?

Innanzitutto con la presenza all’Open Day organizzato dalla sezione di Gavirate per conoscere da vicino il progetto CreatTivamente, finanziato con un bando della Regione Lombardia e poi con la partecipazione sabato 22 settembre a due convegni, uno presso la RSA Pineta di Tradate e l’altro a Luino alla Fondazione Comi.

Dallo scorso febbraio infatti tutti i martedì mattina, dalle 9.30 alle 11.30, il Chiostro di Voltorre ospita una decina di persone con questo tipo di diagnosi, assistite da operatori e volontari espressamente formati per fare sessioni di stimolazione cognitiva e di produzione creativa con il colore e i materiali di Re Mida. Varese Alzheimer nella sua posizione di associazione leader del progetto CreatTivamente nei prossimi mesi prevede di sensibilizzare la cittadinanza e le aziende, organizzando una serie di incontri.

Qualche numero: si stima che in provincia di Varese vi siano potenzialmente oltre 17.600 persone con demenza e circa 44.000 caregivers, mentre solo a Varese piu’ di 1.500 persone con demenza e circa 3.900 caregivers. A Gavirate, sede dei laboratori creativi, si possono ipotizzare 185 persone con demenza e 462 caregivers.

“ Siamo attivi in prima fila in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer – commenta Pier Maria Morresi, presidente dell’associazione varesina – il tema dell’assistenza agli anziani sta assumendo un ruolo sempre più centrale a livello globale e noi ogni giorno cerchiamo di aiutare chi ne ha bisogno con una nuova concezione della persona con demenza e del suo caregiver, focalizzando l’attenzione sulla dignità e qualità della vita per abbattere il muro dell’indifferenza che li circonda”.