Padre Franco Nascimbene torna in Italia. Per un po’

Ultime notizie da Padre Franco Nascimbene, che è pronto a tornare per un periodo in Italia e sarà nella sua abitazione a Malnate. Ecco le sue parole:

Cari amici Italiani,

in questi giorni nel quartiere siamo stati molto occupati nella celebrazione della settimana per la pace:

incontri di riflessione nelle scuole, semina di piante, fiori, costruzione di una casetta per raccogliere la spazzatura, torneo di calcio dove non vince chi fa più goal ma chi si comporta con più rispetto per gli altri, celebrazione, festa….

Il primo di ottobre lo passeró in aereo per giungere a tarda sera alla Malpensa.

Mi fermerò in Italia fino ai primi giorni di gennaio.

Durante quei tre mesi, se voleste comunicare con me, o invitarmi per qualche incontro sulla mia esperienza latino-americana potrai incontrarmi in via Pola 8 21046 Malnate (Varese) o scrivermi a questo indirizzo di posta elettronica: ocnarf53@libero.it

A presto

Franco